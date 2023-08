Salmar beregner milliarder til grunnrenteskatt: – Åpen for eventuelle rettslige skritt

Norges nest største oppdretter sier veksten videre avhenger av grunnrenteskatten, og anslår implementeringseffekten alene til 2,3 milliarder.

NEST STØRST: Salmar er Norges nest største oppdretter etter Mowi.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres

Salmar nær dobler driftsresultatet til 1,745 milliarder kroner i andre kvartal, viser rapporten fra selskapet. På forhånd var det ventet at oppdrettskjempens operasjonelle driftsresultat driftsresultatDet selskapet tjener på driften før renter og skatt samt verdijusteringer på fisken i sjøen, som gjøres etter endringer i lakseprisen skulle stige til 1,77 milliarder, ifølge Infront TDN Direkt.

På samme tid i fjor endte resultatet på 883 millioner, men det var før oppkjøpene av NTS og NRS ble innlemmet i regnskapene.

Begrenset tilbud av laks i markedet kombinert med robust etterspørsel har gitt høye laksepriser, og dermed også sterke resultater.

Salmars markedsverdi lå før dagens tall på i underkant av 69 milliarder kroner, etter et fall på nær 30 prosent det siste året hovedsakelig knyttet til innføringen av grunnrenteskatt grunnrenteskattRegjeringen har vedtatt en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen..

– Vi er tydelige på at vår ambisjon er å fortsette å vokse og skape verdier for samfunnet og for våre aksjonærer. Hvor raskt og hvor mye avhenger i stor grad av virkningene av grunnrenteskatten som er innført i Norge, sier Salmar-sjef Frode Arntsen.

– Ifølge våre foreløpige beregninger utgjør implementeringseffekten alene 2,3 milliarder kroner, tilføyer han.

Mowi har satt av nærmere 3 milliarder og har varslet søksmål mot staten på grunn av denne skatten. Salmar sier nå at selskapet er «åpen for eventuelle rettslige skritt knyttet til grunnrenteskatten».

Salmar holder fortsatt alle nye større investeringer på is i Norge i lys av grunnrenteskatten, selv om satsen til slutt ble redusert til 25 prosent.

Kutter slaktemål

Salmar slaktet 44.300 tonn i kvartalet, noe som gir et operasjonelt driftsresultat på 39,4 kroner per kilo.

Salmar beholder slaktemålene for hele 2023 i Norge på 243.000 tonn og Island på 16.000 tonn, men kutter forventningen for Scottish Sea Farms med 10.000 tonn til 27.000 tonn på grunn av biologiske problemer.

I Norge venter Salmar betydelig høyere slaktevolum og tilsvarende kostnadsnivå i årets tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal, og også høyere volum på Island.

NTS, NRS og Salmonor ble inkludert i Salmar i slutten av fjoråret. Ved utgangen av andre kvartal har Salmar oppnådd 508 millioner kroner i årlige innsparings- og sammenslåingsgevinster (synergier). Det tilsvarer 76 prosent av det årlige målet på 671 millioner.

Går i minus etter skatt

Inntektene økte til 5,90 milliarder kroner i kvartalet fra 4,17 milliarder på samme tid året før. Inkludert milliardene som settes av til grunnrenteskatten, ender totalresultatet på minus 778 millioner.

I motsetning til Mowi, betaler Salmar vanligvis ikke utbytte kvartalsvis, men sparer dette til årsresultat er klart. Witzøe-familien er største eier i Salmar.

Totalt sett ser Salmar optimistisk på utsiktene for oppdrettsnæringen, og viser til at det globale tilbudet av laks ventes å være på samme nivå i år som i fjor.

Salmar holder kapitalmarkedsdag med investorpresentasjoner 6–7 september, og vil da komme med mer detaljer om ambisjoner og planer fremover.

– Fin implisitt utdeling

Lakseanalytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux påpeker at Salmar-resultatet var litt under forventningene, drevet av litt lavere margin i Midt-Norge.

– Men selskapet guider (veileder) kostnadene her ned neste kvartal, så det virker å være en one-off, sier han til E24.

Nordby mener også det er verdt å merke seg at selskapet har fått en ny finansieringspakke på 16 milliarder kroner.

– Det har sikkert vært en medvirkende faktor til at Salmar velger å kansellere 13.1 millioner egne aksjer, som jo er en fin implisitt utdeling til aksjonærene, sier han.

Alt i alt tror analytikeren at Salmar-aksjen kan stige i dag, selv om selskapet kom inn noe under forventning.

Tidligere denne uken har disse lakseselskapene rapportert: