Oppklarer «flyttetrussel»: – Alle nordmenn er jo sosialdemokrater i hjertet

TRONDHEIM (E24): Salmar-eier Gustav Witzøe er «opprørt, sint, forbanna». Men han vil også oppklare en del ting.

Salmar-eier Gustav Witzøe mener oppslagene om «flytte-trussel» var for enkle, og skulle gjerne sett at folk tok seg tid til å lese hele årsrapporten om Witzøe-familiens liv og virke.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Jeg har ikke truet med å flytte til Sveits. Det er politikerne som oppfordrer meg til å flytte til Sveits, sier Gustav Witzøe til E24.

Frøyværingen, også mye omtalt som en såkalt laksebaron, skulle bare skrive årsrapport for Kvarv – eierselskapet til lakseoppdrettsgigant Salmar. Mye arbeid gikk inn i å fortelle om Witzøe-familiens 140 år lange historie med næringsvirksomhet på Kverva.

Men en kraftsalve mot politikere og grunnrenteskatt var stort sett det pressen fikk med seg. Overskriftene ble «Truer med Norge-exit».

Nå ser Witzøe seg nødt til å ta en kaffepause fra havbrukskonferansen Aqua Nor i Trondheim tirsdag, for å forklare hva han ville med rapporten.

Les på E24+ Som barn gruet milliardær-arving Maria Lilly Flakk (31) seg alltid til høsten. For da kom skattelistene.

– Vi setter de siste tiårene inn i en historisk ramme. Det handler om de krisene og de oppturene mine forfedre og andre frøyværinger har gått gjennom. Om å skape verdier og vekst fra nærmest ingenting. Og hva det gjør med kulturen her vår over tid. Leser man historien, er det lettere å forstå hvorfor vi reagerer. Vi tåler uforutsigbart vær, men vi trenger forutsigbare folkevalgte.

En ting til vil han oppklare: Han har det fantastisk i Norge. Og spesielt på Frøya.

– Men jeg blir opprørt, sint, forbanna, fordi vi ikke har politikere som er mulige å snakke med, sier Witzøe.

Les også Witzøe truer med å flytte: – Forsøk på politisk utpressing

– Ikke mine penger

Witzøe har regnet på det – han kunne spart selskapene i Kvarv-systemet for rundt regnet en million kroner per dag.

Oppskriften: At han eller sønnen Gustav Magnar flyttet til Sveits og slapp å ta ut utbytte av selskapet for å betale formuesskatt.

Videre nevnes usikkerheten som fortsatt råder rundt grunnrenteskatten. En sats på 25 prosent ble fremforhandlet mellom regjeringspartiene, Venstre og Pasientfokus.

– Fiskeriministeren satt i et innspillsmøte i dag og sa han var glad den endelig er vedtatt, for nå kan investeringene komme tilbake. Da satt det et tredvetalls oppdrettere og ristet på hodet, sier Witzøe.

Les på E24+ En dag med lakselobbyen: – For det første vil jeg korrigere ordet lobby

Han peker på at normprisen, altså hvilken pris på laksen skatten skal beregnes ut fra, ikke er avgjort. Og hvordan skatten rammer smoltproduksjon og bearbeidingsleddet i næringen, skal utredes – heller ikke klart før om flere måneder.

– Tanken er at du kunne flyttet, for å spytte inn mer av dine egne penger i selskapet?

– Det er ikke mine penger! Det er poenget – jeg har undersøkt flere ganger om vi har penger under madrassen, under dyna eller hva det skulle være. Men det har vi ikke. De pengene kommer ut av verdier i selskapet, og skatten er beregnet på verdier skapt av investering i utstyr, nye bygg, og så videre.

TA DE RIKE: Gustav Witzøe mener politikerne må bruke andre verktøy hvis det er de rike de vil ta. Her avbildet bak finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter lakse-debatt på NRK.

Han er frustrert over «ta de rike»-retorikken. Det må politikerne gjerne gjøre.

– Ser man at noen har et helt enormt forbruk, ja vel, beskatt det. Men ikke ta pengene fra selskapene. Det er det du gjør når du legger denne ekstraskatten på en næring, sier Witzøe.

Dette er lakseskatten Regjeringen innfører en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. Fordelingen gjør at 45 prosent går til staten og 55 går til vertskommuner- og fylker.

Produksjonsavgiften økes til 90 øre per kilo.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling. Vis mer

Sosialdemokrater med kniv

Witzøe understreker, som alle milliardærer må, at det ikke er synd på ham. Men han føler seg tatt for gitt av politikere i Oslo-gryta.

– Da jeg vokste opp på Frøya, fikk jeg beskjed om å flytte. Det var ingenting å gjøre her. Det vi var best på, var å eksportere folk. Nå er vi best på å eksportere fisk.

Witzøe tolker ikke akkurat innføring av grunnrenteskatt som en god «takk for innsatsen» av politikerne. Det er blitt utkjempet krig mellom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og laksemilliardæren via leserbrev i E24.

Men politikerforakt er ikke noe Witzøe alltid har holdt seg med.

– Alle nordmenn er jo sosialdemokrater i hjertet, sier Witzøe og minnes en ung Gro Harlem Brundtland (Ap) på 70-tallet.

Hun besøkte Frøya som miljøvernminister, i forbindelse med at drivgarnsfiske drivgarnsfiske Fiske med flytende garn i overflate eller på ulike dybder. I Norge brukes drivgarn fremdeles i kommersiell makrellfiske.på laks skulle forbys. På fiskarlagsmøte tok de mest hardbarka med seg tollekniven, for å vise at dette her fant de seg ikke i.

DANSEMINISTER: Gustav Witzøe lot seg imponere over Aps Gro Harlem Brundtland som miljøvernminister, da hun stilte opp på dans med forbanna fiskere. Her danses det dog med partifelle Dag Terje Andersen på Ap-landsmøte i 1990.

– Men i løpet av det møtet, klarte hun å skape en forståelse for at det måtte gjøres grep for å sikre en bærekraftig laksestamme. I hvert fall hos noen av fiskerne.

Men det viktigste skjedde etterpå, da det ble arrangert gammaldans i lokalet.

– Da blir hun med! Så Gro var populær, da hun dro hjem etter den dansen. Selv om det fortsatt var motstand mot tiltaket hun introduserte. Folk følte seg hørt. Det er i min verden sosialdemokrati på sitt beste.

– Tror du noen hadde danset med Vedum, hvis han kom på gammaldans på Frøya?

Witzøe ler.

– Jeg hadde i hvert fall ikke danset med ham. For Vedum var på Frøya i 2019, før stortingsvalget. Da var det gjort et årsmøtevedtak i Senterpartiet på at grunnrenteskatten skulle legges død. Han løy.

Les også Salmar betaler utbytte på nær tre milliarder

– Enorm risiko

Witzøe mener, som flere andre aktører i næringen, at det godt kan legges mer skatt på oppdrett.

Samtidig mener han grunnrenteskatten mangler legitimitet. Han er opprørt over at detaljene ennå ikke er på plass, at skatten får tilbakevirkende kraft, at systemet blir byråkratisk, og at noen «besserwissere i Oslo» (altså et normprisråd) skal bestemme hvilken laksepris skatten beregnes ut fra.

– Det blir kaos, konstaterer Witzøe.

– Men grunnrenteskatten vil bare beregnes fra overskudd, mens de alternative modellene næringen vil ha med økt produksjonsavgift vil ramme uansett om det går bra eller dårlig i selskapet. Er ikke en grunnrenteskatt bedre?

– Jo, det er et poeng. Men med normpris kan du risikere å betale skatt for en inntekt du ikke har. På toppen kommer formuesskatt. Hvor er da likviditeten for å utvikle næringen?

– Det er bred enighet politisk om at det er for høy avkastning i laksenæringen?

– Men her er jeg litt uenig. Avkastning må ses i sammenheng med risiko. Og det er enorm risiko i oppdrett.

– Så er poenget at dette er et eksperiment man kjører på kysten. Ingen vet om det vil fungere. Det er basert på at laksenæringen ikke er mobil, men det er den. Ikke en eneste atlanterhavslaks hadde vært sør for ekvator før en nordmann tok den med til Chile. Nå er oppdrett på vei opp der, sier Witzøe.

– Det vil vel alltid være oppdrett i norske fjorder, når forholdene er så gode. Vil ikke noen andre bare overta hvis Salmar flytter ut?

– Man skal ikke undervurdere lokal forankring, at det gir en ekstra «drive». Hadde det kommet utenlandsk kapital inn, ville kravene til avkastning vært en helt annen, sier Witzøe.

– Ræva inn i fremtida

Han bedyrer at alle nyinvesteringer er lagt på is, til alle detaljer er klare om lakseskatten. Og om hvordan den vil fungere.

Om det vil skje endringer i løpet av regjeringsperioden, eller ved et eventuelt regjeringsskifte, tør han ikke å gjette på.

– Men jeg tror fortsatt det finnes fornuftige politikere, sier Witzøe.

– Hvis lakseprisen er helt fantastisk ut 2023, har man likevel ikke penger til å investere?

– Vi kan ikke gjøre det mens ting fortsatt er så usikkert, sier Witzøe.

Folk på Frøya spør ham stadig hva som skjer med lakseskatten. Om det er jobb til dem fremover. Han håper svaret blir ja.

Helst skulle han investert mer i nye havnæringer. Kanskje i tang og tare. Og så er det dette prosjektet med Kjell Inge Røkkes Aker: Offshore oppdrett tror han kan være fremtiden.

Witzøes oppfatning av norsk næringspolitikk i dag illustreres med en annen ikonisk trønder. Forhenværende Rosenborg-trener Nils Arne Eggen skal ha svart kortfattet på et spørsmål om hvorfor det gikk så dårlig med Fredrikstad fotballklubb.

– Han sa at i Fredrikstad står de med huet og ser inn i pokalan, med ræva inn i fremtida. Det blir litt sånn.

Dette er Witzøes lakseimperium Salmar er verdens nest største oppdretter av laks. Selskapet produserer i Norge, Island og Skottland.

Eierskapet i Salmar ligger i Kvarvs datterselskap Kverva. Kvarv er største eier i Salmar.

Gustav Witzøe sitter med kontrollen (flest stemmegivende A-aksjer) og er styreleder i Kvarv.

Sønnen Gustav Magnar Witzøe (30) eier 97 prosent av B-aksjene og sitter på de faktiske verdiene.

Han er i henhold til siste utgave av skattelistene Norges rikeste. Vis mer