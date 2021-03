Ny rapport: Spår kraftig økning i global sjømatproduksjon

De neste 20 årene ventes en dobling i verdens produksjon av sjømat, ifølge Ernst & Young. De spår fortsatt dominans for lakseoppdrett i norske fjorder.

SPÅR KRAFTIG VEKST: For lakseoppdrett og annen produksjon av sjømat.

Global produksjon av sjømat ventes å nå 5,8 til 6,5 millioner tonn i 2040.

Det er en av hovedkonklusjonene i den nye Havbruksanalysen fra konsulentselskapet Ernst & Young. Tallene tilsvarer nesten en dobling fra dagens nivå.

Den viktigste driveren er lakseoppdrett, der Norge har tatt en dominerende posisjon med halvparten av verdens produksjon på rundt 2,6 millioner tonn.

EY forventer at sjøbasert oppdrett, slik Norge praktiserer i sine fjorder, vil forbli den dominerende produksjonsformen.

Men biologiske utfordringer og økende kostnader ved drift i åpne merder gjør at hegemoniet utfordres av landbaserte aktører.

«Sjøbasert oppdrett vil øke med over 60 prosent globalt de neste 20 årene, mens

landbasert oppdrett vil få internasjonalt fotfeste med omtrent halvparten av dagens sjøbaserte produksjonsvolum», skriver Ernst & Young i rapporten.

SER I SPÅKULEN: Eirik Moe, nordisk leder for Marine og Aquaculture i EY.

– Landbasert vil komplementere

Blant de største aktørene som satser på landanlegg for laks er Miami-baserte Atlantic Sapphire.

Selskapet prises til over 11 milliarder kroner på Oslo Børs, til tross for at betydelige produksjonsvolumer fortsatt er flere år unna.

Suksessen har lokket en rekke andre landbaserte fiskeoppdrettere til Oslo Børs, som Proximar, The Kingfish Company, Nordic Aqua Partners, Andfjord Salmon og Salmon Evolution.

– Det er virkelig fascinerende å se interessen for landbaserte oppdrettsselskaper og prising av disse selskapene i milliardklassen, sier Eirik Moe, nordisk leder for Marine og Aquaculture i EY.

– Vi mener at landbasert oppdrett vil vokse frem og komplementere sjøbasert produksjon i årene fremover, men den virkelige produksjonsøkningen vil ikke se dagslys før om en god del år, sier Moe.

EY har identifisert 2.3 millioner i planlagt kapasitet innenfor landbasert oppdrett, men understreker at oppskaleringen vil kreve tid, kapital og kompetanse.

– Frem mot 2040 tror vi landbasert produksjon vil utgjøre en stadig

større del av verdens lakseproduksjon, sier Moe.

Tror offshore blir nisje

Oppdrett offshore, i mer robuste anlegg enn de som brukes i beskyttede fjorder, trekkes også frem som noe som vil kunne bidra til vekst.

Her er det Frøya-baserte SalMar som foreløpig har gått foran, og selskapet lanserte i forrige uke svært offensive planer for en serie med offshore-anlegg i både Norge og utlandet i årene som kommer.

«Offshore blir et nisjesegment i Norge og visse områder av Asia», er EYs spådom i rapporten.

Av det øvre scenariet på 6,5 millioner tonn i 2040, anslår EY at offshore har et potensial på 0,1–0,3 millioner tonn.

