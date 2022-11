Avviser kritikken fra Witzøe: – Ikke et diktat

På nytt avviser finansminister Trygve Slagsvold Vedum kritikken fra laksemilliardær Gustav Witzøe om at han ikke lytter. – Min dør står åpen, skriver han i en replikk.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Den siste uken har laksemilliardær Gustav Witzøe og finansministeren diskutert den nye grunnrenteskatten på laks gjennom flere innlegg hos E24.

Sist ut var Witzøe, som beskyldte finansministeren for å bedrive «mediejippo» og ikke dialog. Witzøe har fått kritikk fra Vedum fordi han ikke møtte opp da finansministeren inviterte til møte nylig.

Nå kommer Vedum med en ny replikk til Witzøe. Der fastholder han at han ønsker dialog, og at regjeringen vil høre på næringens innspill.

«Forslaget om grunnrenteskatt på havbruksnæringen er ikke et diktat, slik Witzøe gir inntrykk av. Forslaget er på høring, og skal behandles av Stortinget. I løpet av prosessen har jeg holdt innspillsmøter i Hammerfest og i Tromsø», skriver Vedum.

Han påpeker at han også har møtt representanter for Witzøes selskap Salmar i Senja.

«Jeg har også hatt flere møter med næringen, både med enkeltselskaper, arbeidstagerorganisasjoner og bransjeorganisasjoner som Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. Jeg har sagt at min dør står åpen. Det gjelder fortsatt, og selvfølgelig også for Gustav Witzøe», skriver Vedum.

For to uker siden inviterte Vedum de fem største lakseselskapene til sitt kontor, men de kom ikke. I stedet fikk Vedum møte bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

– En ærlig sak

Finansminister og Senterpartiet-leder Vedum mener at uenigheten med Witzøe handler om hvor mye av overskuddet sjømatnæringen må dele av med fellesskapet.

«At Witzøe ikke liker meg, det skal jeg klare å leve med. Men, dette handler ikke om han eller meg, det handler om at vi rett og slett er uenige i sak», skriver Vedum.

«Jeg mener at en litt større del av hans milliardoverskudd ved bruk av norske fjorder burde komme fellesskapet til gode, Witzøe ønsker ikke det. Det er en ærlig sak», legger finansministeren til.

– Skjerme de som har minst

Vedum peker på at lønnsomheten i havbruksnæringen har økt kraftig. Samtidig vil statens utgifter øke de neste årene.

«For å skjerme de som har minst, har regjeringen valgt å hente inn mer skatt fra de som har den sterkeste ryggen, inkludert oppdrettsnæringen. Alternativet er å skyve regningen over på folk med vanlige inntekter, det ønsker ikke jeg. Tvert imot ønsker jeg at vanlige folk skal få mindre skatt», skriver han.

Statsråden peker på at oppdrettsnæringen har hatt mye høyere avkastning enn industrien, og har eksklusiv tilgang til norske fjorder. Han sammenligner oppdrett med olje- og gassbransjen og vannkraften.

«De største selskapene tjener store penger, og de betaler milliardbeløp i utbytte til sine eiere», skriver Vedum.

Han mener også å ha lyttet til forslagene om endringer. Etter forrige ukes møte med bransjeorganisasjonene i oppdrettsnæringen varslet han endringer i hvordan grunnrenteskatten skal beregnes.

«Og det å få innspill og innvendinger er jo grunnen til at vi har forslaget på høring», skriver Vedum.

Han fastholder at grunnrenteskatten skal innføres, men lover at den ikke skal hindre videre vekst i bransjen, at den i hovedsak skal gjelde de store selskapene, og at lokalsamfunnene skal sitte igjen med mer enn i dag.

«Regjeringen legger opp til at halvparten av den nye grunnrenteskatten på havbruk går til kommunesektoren», skriver han.

