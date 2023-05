Regjeringen fortsetter laksesamtaler med SV: – Ikke aktuelt med skatt på 48 prosent

Forhandlingene om lakseskatten legges ned etter at Høyre, Venstre og KrF forlot bordet. Samtalene fortsetter med SV, men å endre satsen er uaktuelt ifølge regjeringen.

Geir Pollestad (Sp) melder at det ikke er aktuelt å justere skattesatsen høyere enn 35 prosent. Her avbildet etter lakseskattgrilling i Nord-Norge.

Høyre, Venstre og KrF brøt forhandlingene om grunnrenteskatt tirsdag. MDG gikk ut av forhandlingene mandag, mens Frp gikk fra forhandlingsbordet for to uker siden.

Regjeringens håp om et bredt forlik i Stortinget er dermed ute. Den originale proposisjonen, med skatt på 35 prosent, er den som vil bli lagt frem for Stortinget 31. mai.

Regjeringen vil fortsatt ha samtaler med SV om skatten, melder Sp og SV. Saksordfører Geir Pollestad (Sp) gjør det klart at det ikke er aktuelt å gjøre noe med skattesatsen, dersom ikke Høyre, Venstre og KrF kommer tilbake til forhandlingsbordet.

– Ønsker de faktisk å redusere skatten for å få bredere støtte bak innføringen med noe lavere sats, som vi har presentert, er det bare å ringe, sier Pollestad.

Han synes det er vanskelig å forstå at høyresiden sa nei til lavere sats.

– Hvis du er for mindre skatt, hvorfor vil du da stemme på en måte som gjør skattenivået høyere?, spør Pollestad.

Dette forslaget avslo Høyre, Venstre og KrF Skattesatsen settes ned fra 35 til 30 prosent.

Det gis et sjablongfradrag for stående biomasse i sjø per 31.12.22 tilsvarende 8 kroner per kilo basert på maksimalt tillatt biomasse maksimalt tillatt biomasse Det totale antallet fisk som kan stå i et anlegg til enhver tid. MTB beregnes ut fra beliggenhet og miljøforhold på stedet. (MTB). Det oppgis å gi en skattereduksjon på 2,2 milliarder i 2023.

Rabatten for formuesskatt for oppdrettstillatelser settes til 75 prosent. Vil gi en skattereduksjon på 100 millioner kroner.

I tillegg støttes merknad med vurdering av tilbakevirkningsspørsmålet. Kilde: finanskomiteens forhandlingsnotat Vis mer

Rekker ikke frist

Regjeringen aksepterte ikke et skattenivå som var lavt nok til å tekkes opposisjonen på høyresiden. Nå sitter de igjen med et forslag på nivået de selv ønsker skatten på, men trenger støtte fra SV for å få flertall i Stortinget.

SV ønsker et høyere skattenivå, samt å få med miljøtiltak. De vil diskutere videre med regjeringen, men rekker ikke fristen for en ny formell innstilling til Stortinget, melder Kaski.

Dersom regjeringen og SV blir enige om justeringer i forslaget, blir det lagt frem som et såkalt «løst forslag» nærmere behandlingen i Stortinget. Fristen for et slikt forslag er morgenen samme dag som saken skal behandles i Stortinget.

Kaski vil ikke kommentere de videre samtalene ytterligere.

– Vi ser verdien av et bredt forlik, men vi skal ta ansvar og forhandle videre med regjeringen for en enighet som gir en mer rettferdig og grønn skatt, sier Kaski til E24.

Ikke aktuelt med annen sats

Pollestad understreker at hovedtrekkene i regjeringens proposisjon vil ligge fast, og at dialogen med SV vil dreie seg om miljøkrav partiet ønsker å få med.

– Det vil ikke bli aktuelt med en skattesats på 48 prosent, sier Pollestad.

Han legger til at regjeringspartienes utgangspunkt er at de ikke ønsker å gjøre endringer i hverken skattesats eller andre tiltak.