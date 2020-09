Sentralbanksjef Øystein Olsen kan måtte forlate Norges Bank på 0,0. Vis mer byoutline Olav Olsen

Øystein Olsen rekker kanskje aldri å heve renten

En nullrente er et sykdomstegn for norsk økonomi, og sannsynligheten for at sentralbanksjefen aldri rekker å øke renten før han går av, er rimelig høy.

