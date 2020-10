Stavanger-gründere skulle utvinne bitcoins - nå avvikles selskapet

For tre år siden startet Erik Larsson Aas og tre makkere opp selskapet Cryptocoins AS for å prøve å utvinne bitcoins. Det endte i fiasko - og et samlet tap på mellom 500.000- og 800.000 kroner.

Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av en person kjent under navnet Satoshi Nakamoto. Valutaen genereres av dataprogrammer som setter begrensninger på hvor store beløp som skapes. Vis mer byoutline JACK GUEZ / AFP

23 datamaskiner skulle utvinne bitcoins på en hemmelig adresse i Stavanger. Det gikk dårlig. Etter tre år avvikles selskapet med nesten 800.000 kroner i minus.

