Europris med kraftig vekst

Lavpriskjeden fortsetter veksten under coronakrisen, og det er fremdeles dagligvarer som vokser mest. Styret foreslår å øke utbetalingen til aksjonærene etter et sterkt 2020.

– Prestasjonen vår knyttet til operasjonen fortsetter å være sterk i det fjerde kvartal 2020, noe som resulterte i rekordomsetning og resultat for Europris, sier administrerende direktør Espen Eldal i meldingen.

Selskapet som har vært en av vinnerne under pandemien omsatte for solide 2,5 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp 32,8 prosent fra samme tid året før.

Justert resultat etter skatt havnet på 368 millioner kroner, opp markante 70 prosent fra året før, og et driftsresultat på 677 millioner kroner.

– Det sterke salget har fortsatt inn i januar 2021, skriver Eldal videre i rapporten.

På forhånd var det ventet at Europris ville omsette for 2,32 milliarder kroner i fjerde kvartal, ifølge Bloomberg som har samlet inn info fra 11 analytikere.

Analytikerkorpset ventet et driftsresultat (ebitda) på 589 millioner kroner, og justert resultat etter skatt på 354,3 millioner kroner.

Foreslår økt utbytte og ansattbonus

Selskapets styre mener pandemiåret 2020 har vært så sterkt at det er forsvarlig at man i tillegg til å øke utbytte fra 1,95 til 2,20 kroner per aksje, også betaler ut ekstra utbytte på 0,50 kroner per aksje, opplyser selskapet i kvartalsrapporten.

Det siste året er Europris-aksjen opp 56,22 prosent.

Men det er ikke bare aksjonærene som belønnes, det gjør også de ansatte, som i mange av varehandelsbedriftene som har gjort det sterkt under krisen.

Til sammen bruker Europris 12 millioner kroner på ekstrabonuser til de ansatte i 2020.

Blir ikke enige om oppkjøp

Lavprisgiganten opplyser i rapporten at man ikke klarer å bli enige om driftsresultatet for den svenske kjeden ÖoB, som Europris kjøpte 20 prosent av aksjene i tilbake i desember 2019, og har opsjon på å kjøpe resten av aksjene.

Denne opsjonen var i seks måneder fra Europris og ÖoB blir enige om den svenske kjedens driftsresultat (ebitda) i 2019, noe som ikke har vært mulig. Nå bringes en ekstern tredjeaktør inn i prosessen for å bli ferdig.

Europris skriver at man er ganske langt unna hverandre med tanke på enighet.

Det svenske lavprisselskapet økte omsetningen med 4,1 prosent i 2020 til 4,18 milliarder svenske kroner, men Europris skriver at ÖoB og svenske handel har merket coronakrisen kraftigere enn dem selv.

Følger container-mangel tett

Europris er svært avhengig av import av varer, og skriver i rapporten at man følger nøye med på den anstrengte container-situasjonen. For det er for tiden stor mangel på fraktcontainere, noe som har økt prisene på containerleie. Men lavpriskjeden skriver at man har en avtale med sin leverandør om både faste priser og volum for 2021, men opplyser at dette kan påvirke selskapet på lenger sikt.

Kjeden måtte noen dager under den verste nedstengingen av Østlandet stenge flere varehus, men etter at reglene for hva et varehus defineres som, er det nå bare syv varehus som er stengt ned.

Man venter at de siste syv varehusene kan åpne den 10. februar.

Videre fortsetter selskapets netthandel å øke, men fra svært lave nivåer. Til sammen står netthandel for 0,6 prosent av omsetningen, opp fra 0,2 prosent i fjor.

