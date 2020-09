De har brukt millioner på en testmodell. Nå vil de lage Vestlandets nyeste industrieventyr.

Hovedkonkurrenten har et anlegg på størrelse med Mongstad. Selv har de to containere i et gammelt verksted. Likevel har gründerne tro på å lykkes.

Nikou Fazel jobber på laboratoriet til selskapet Bergen Carbon Solutions i Arna. Neste år skal selskapet teste maskinen på forbrenningsanlegget til BIR. Vis mer byoutline Silje Katrine Robinson

