Norsk ambassade bedt om å hjelpe franske selskap etter ONS-avlysning

ONS sin framgangsmåte etter avlysningen kan skade samarbeidet i europeisk energiindustri, fryktet interesseorganisasjonen for 260 franske selskaper. Den var så misfornøyd at den kontaktet den norske ambassaden i Paris for å få hjelp.

I år blir det ikke noe fysisk ONS for verken kronprins Haakon Magnus eller noen andre. Administrerende direktør Leif Johan Sevland måtte avlyse etter koronarestriksjoner. Vis mer Jon Ingemundsen

