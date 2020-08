Sikret seg beist på 318 kilo

Makrellstørjen ble for stor for å kunne sløyes i butikken. – Vi har aldri hatt noe lignende her før, sier daglig leder i Strandkaien Fisk.

– Det er litt prestisje i slike eksemplarer, sier daglig leder Eirik Sundal i Strandkaien Fisk. Vis mer Hedvig Idås

