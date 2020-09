På denne øyen vil gründerne lage en liten revolusjon. Det er bare ett problem.

Det finnes en omvei for å bli laksekonge: å produsere fisk på land.

Einar Aarre (Bergens Tidende)

Bjørn Erik Larsen (foto)

Seriegründer Geir Nordahl-Pedersen (57) vil skyte ut store områder ned mot sjøen. Det er snakk om mellom en og to millioner kubikk tonn stein – minst like mye stein som ble sprengt ut for ny togtunnel mellom Arna og Bergen sentrum.

Slik får man et basseng som er 410 meter langt, 65 meter bredt og 35 meter dypt.

