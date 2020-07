Milliardærer vil gjøre ørken dyrkbar med oljeteknologi

Når nanoleire fra offshoreboring får det til å vokse og gro i ørkensand, kjenner investorene lukten av et nytt, grønt industrieventyr. - Nesten «too good to be true,» sier styreleder Knut Nesse.

Styreleder Knut Nesse hentet inn 42 millioner, nok til 18-20 måneder. - Jeg mener dette har potensiale i seg til å bli et industrieventyr, sier Nesse. Vis mer Fredrik Refvem