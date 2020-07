Her ville de bygge 180 boliger. Like før sommeren ble planene stoppet.

Nåløyet for å få bygge nye boliger i Bergen kommune blir stadig trangere, viser tall fra kommunen. Utbyggeren JM frykter nå å gå tom for prosjekter.

– Bergen er beryktet for å være den verste reguleringsbyen i Norge. Kommunen er utrolig gjerrig på reguleringer for bolig, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.