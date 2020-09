– Det svømmer noen saftige loins der nede

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Høyres Tom-Christer Nilsen tror oppdrett på land kan skape et helårsmarked for norsk torsk.

Vis mer

På Fjord Base i Florø går det som det suser.

Aldri før har det vært mer aktivitet eller flere skipsanløp på den 20 år gamle oljebasen.

Men i dag handler det ikke om olje.

For i en stor, grønn tank svømmer det torsk på seks-syv kilo under fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Det svømmer noen saftige loins der nede, sier han.

Oppdrettstorsken har smalt hode og kraftig kropp. I den mørke tanken på land trives den godt, forklarer Kent Hopland.

– Den er blitt en rolig fisk. Vi har ikke hatt sykdommer eller uønsket kjønnsmodning. Og så vokser den raskere enn laksen. Er den ikke fin, vel? spør han.

Mange har prøvd og feilet med oppdrett av torsk.

For om lag ti år siden ga de fleste aktørene opp å få til kommersiell oppdrett av fiskearten, og tapte over en milliard kroner på mislykkede forsøk.

Men i Florø har Havlandet Marin Yngel holdt det gående i 19 år, og i fjor tjente selskapet penger på torsk for første gang på ti år.

– En del har sett på oppdrettstorsken som en trussel, men jeg tror heller det er en mulighet. I dag er det en utfordring at torsken blir fanget i en veldig kort periode av året, og da får man lavere priser, sier Ingebrigtsen.

Fiskeripolitisk talsmann i Høyre, Tom Christer Nilsen, mener det må avles opp like mye torsk på land som i dag fiskes med trål til havs.

– På den måten kan vi skape et helårsmarked for fersk, norsk torsk av høy kvalitet. Det er ikke nok med torsk med fantastisk kvalitet fire måneder i året, sier han.

Hele 181.000 tonn torsk ble eksportert i 2019, til en verdi av 10,1 milliarder kroner, viser tall fra Sjømat Norge.

Et tilsvarende marked for norsk torskeoppdrett på land tror de to sjømat-toppene i Høyre er fullt mulig.

– For 25 år siden hadde ingen trodd at laksenæringen kom til å være der vi er i dag med 1,3 millioner tonn produsert laks. De ville sagt det var science fiction. På samme måte tror jeg vi kan få til en skikkelig utvikling med torsken, sier Ingebrigtsen.

På sikt kan det skape flere arbeidsplasser og føre til mer bearbeiding av fisk i Norge, mener Nilsen.

– Sjømatsektoren vil kanskje være den næringen som kan skape flest arbeidsplasser de neste 20–30 årene, og torskeoppdrett kan være en viktig bit av det, sier han.

På nabotomten til Havlandet Marine Yngel løfter en stor kran på plass det nye pilotanlegget for laks til oppdrettsselskapet, med såkalt RAS-teknologi, som innebærer at vannet i anlegget resirkuleres og brukes flere ganger.

– En investering på 60 og 80 millioner kroner, forteller konsernsjef i Inc-gruppen, Geir Johannessen.

De neste to årene skal anlegget fylles med 200 tonn matfisk. Laksen skal vokse til mellom fire og seks kilo.

– Her skal vi ha fisketetthet som aldri er prøvd før. I forhold til et tilsvarende anlegg i sjø er dette tilnærmet utslippsfritt. Vi har allerede kjøpt smolt som skal settes ut i månedsskiftet november-desember, sier Johannessen.

Foruten Havlandet Marine Yngel er det bare Fredrikstad Seafood som er kommet lenger med produksjon av laks på land i Norge.

Selskapet har også landbasert oppdrett av berggylt, som brukes til å fjerne lakselus fra oppdrettslaks.

Florø-selskapet vil utvide driften av landbasert oppdrett helt vest på basen.

Her er en tillatelse til 10.000 tonn laks på land allerede på plass, og selskapet vil også produsere torsk på land.

Foreløpig har de sikret seg konsesjon for et yngelanlegg for torsk, med byggestart i 2021.

Det er plass til en produksjon på inntil 30.000 tonn laks og betydelig produksjon av torsk, forteller Johannessen. Han håper det vil bidra til å skape nye jobber på oljebasen, som i dag har 625 ansatte.

– I et langt perspektiv kan oppdrett få en større rolle på basen, mens olje og gass vil ta mindre plass. De neste årene håper vi at satsingen på oppdrett på land kan skape 50 til 100 nye arbeidsplasser, sier han.

Allerede abonnent på Bergens Tidende? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24 Logg inn