Er Øystein Olsen landets største tidsoptimist?

Norges Bank ser stadig flere solstråler over norsk økonomi. Men det skal holde hardt om sentralbanksjefen får rett i at renten skal opp alt om to år.

Presis 10:30 torsdag entret Øystein Olsen scenen. Fra auditoriet i kjelleren til Norges Bank la sentralbanksjefen frem oppdaterte prognoser om renten i årene som kommer.