Turistene strømmer til: – Det at vi har klart å omstille oss så godt, er vi veldig stolte av

For få uker siden så sesongen bekmørk ut for raftingselskapet. Nå må sjefen selv i elven for å ta unna etterspørselen.

– Da jeg skjønte hvor dette bar, måtte jeg gå til anskaffelse av en romaskin i kjelleren for å komme i form.