Nå starter en stille 5G-kamp om hjemmene der fiberen ikke går

Telenor legger ned det gamle kobbernettet og forbereder seg på at de vil miste mange bredbåndskunder på veien mot et storstilt teknologiskifte. Telia kaster seg på i kampen med et nytt tilbud og flere konkurrenter kan komme til, men Telenor gir seg ikke uten kamp.

Her installeres antennen for mobilt hjemmebredbånd hos en Telenor-kunde i Finland. Tilbudet er utbredt i landet og kommer nå til Norge for fullt fremover.