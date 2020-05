Her taper de 100.000 dagen på manglende arbeidskraft

Fitjar Mekaniske Verksted sliter med å ferdigstille båter uten polske arbeidere. Verftsdirektør Hugo Strand vil ha testing av utenlandske arbeidere for å unngå kostbar karantenetid.

På Fitjar Mekaniske Verksted går det kun «for halv kran».

Koronarestriksjonene fører til at verftet, som ligger sør for Bergen, ikke får fatt i like mange polske arbeidere som de pleier.