Danske Jack må i hotellkarantene før oljejobben i Norge. To uker uten lønn

To uker med hotellkarantene for å få reise på oljejobben. Kraftig lønnsfall på grunn av svak krone. Men det kunne gått verre for danske Jack Olsen.

Claus Enevoldsen, fra venstre, Bjarne Nyeland, Thom Mogensen, Jack Olsen (bak) og Peter Jacobsen er alle Maersk-ansatte som har vært i karantene på hotell i Stavanger. Vis mer Fredrik Refvem