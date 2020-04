Oljetoppen om krisene: – Jeg blir brakkesyk før jeg får corona

Da Grethe Moen (59) startet i jobben som øverste sjef for Petoro var det så god stemning på norsk sokkel at hun måtte bruke pekefingeren mot oljeselskapenes lave effektivitet. Så har krisene kommet på løpende bånd. Nå peker hun ikke lenger. – Vi må forberede oss på at dette kan vare lenge, sier hun.

Petoro-sjef Grethe K. Moen sier til E24 at det har vært litt av en reise fra da hun startet i jobben i 2013. Siden da har industrien vært igjennom to dype oljekriser. Vis mer Bjørn H. Stuedal