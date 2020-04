Mange småbedrifter får ikke dekket faste utgifter: – Kompensasjonsordningen er usosial

HALDEN/OSLO (Aftenposten/E24): Egenandel og bunnfradrag gjør at koronarammede bedrifter med faste utgifter under 15.000 ikke får utbetalt støtte. Finansministeren åpner for å endre ordningen.

Bent Skogli er daglig leder i Halden Taxi og medlem av sentralstyret i Norges Taxiforbund. Han mener krisepakken til bedriftene forskjellsbehandler. Vis mer Paal Audestad