Startet med en ombygd Renault: Her er fremtidens solcellebil

To kompiser hadde en idé om å lage en rimelig bil drevet av solcellepaneler. Nå er prototypen klar, og i løpet av to korte måneder har duoen hentet inn 53 millioner euro, tilsvarende over en halv milliard kroner. Men veien dit har ikke vært enkel.

