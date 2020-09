Én ting bekymrer Jan Tore Sanner mer enn noe annet

Og det er ikke bruken av oljepenger.

Mye har skjedd siden finansminister Jan Tore Sanner tok over posten i slutten av januar.

Om fire uker legger han frem sitt første statsbudsjett – under svært dramatiske omstendigheter.

Når Bergens Tidende møter ham under fremleggelsen av Vestlandsindeksen for tredje kvartal i Sparebanken Vests hovedkontor, er han tydelig:

Finansministerens aller største bekymring, er langtidsledighet.

– At ledigheten blir liggende for høy, at de gruppene i befolkningen som har en svak tilknytning til arbeidslivet blir skjøvet ut. Først og fremst fordi det er viktig for den enkelte at man har et arbeid å gå til – men også fordi det er helt avgjørende for Norge som samfunn, sier han.

Han peker på at i årene som kommer, blir det færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

– Hvis unge folk blir gående uten jobb, hvis flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn ikke får en tilknytning til arbeidslivet, betyr det høyere trygdeutgifter og lavere skatteinntekter. Så i den krisen vi er nå, må vi tenke inkludering.

Langtidsledigheten bekymrer også fylkesdirektøren i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

Også hun var til stede mandag, og sa til finansministeren at av de helt ledige i slutten av august, var 34 prosent langtidsledige. Hun fortalte også at mange av dem er under 29 år.

– Vi trenger mer langsiktighet, arbeidsledigheten går ikke så fort ned som den gikk opp, sier Bogsnes.

– Hvordan skal dere unngå langtidsledighet, Sanner?

– Det handler primært om utdanning og kompetanse. En fjerdedel av ungdommene fullfører ikke videregående skole. Hvis du ikke har en formell kompetanse, så er det mye vanskeligere å holde tilknytning til arbeidslivet, sier finansministeren.

– Det er bakgrunnen for at vi gir permitterte anledning til å fullføre videregående skole, at du kan kombinere arbeidsledighet og permittering med kompetanseheving.

Han viser til flere plasser innenfor fagskole, flere utdanningsplasser, og bransjeprogrammer der bransjene og utdanningsinstitusjoner samarbeider.

– Det er den viktigste investeringen vi kan gjøre, at folk som har lite utdanning og kompetanse, får kompetansepåfyll i krisen, sier Sanner.

I år anslås det at koronakrisen vil koste 250 milliarder fra Oljefondet. Dette inkluderer iverksatte tiltak, tapte skatteinntekter og økte utgifter til permitteringer og sykepenger.

Dette er en historisk høy bruk av oljepenger, sier Sanner. Men han er ikke bekymret for denne pengebruken – i år.

– Det er fordi jeg mener det har vært en helt nødvendig og riktig investering. Hvis vi ikke hadde stilt opp i den grad vi har gjort, så ville den økonomiske nedgangen blitt dypere, konkursene ville blitt flere og arbeidsledigheten blitt høyere, sier han.

Han understreker samtidig at når aktiviteten tar seg opp, må tiltak tas ned eller endres.

– Over tid må vi tilbake til den treposentbanen, for å sikre at oljeformuen, sparegrisen vår, skal komme også dagens barn og ungdom til gode.

Han vil ikke si noe spesifikt om bruk av Oljefondet i statsbudsjettet 2021.

– Vi kommer til å leve med koronakrisen også i 2021. Det kommer til å være behov for tiltak. Da vil det være snakk om noe kompensasjon, men også tiltak som bidrar til aktivitet og omstilling. Utdanningsløft og kompetanseheving må vi fortsette med i mange år fremover.

Vestlandsindeksen viser at særlig reiselivet og den maritime sektoren sliter.

– Det ser virkelig svart ut. Vi ønsker at det jobbes med en marshallplan for reiselivet, uttalte administrerende direktør i De Bergenske, Kjetil Smørås.

Finansministeren varslet at det vil komme tiltak for reiselivet til høsten.

– Vi hadde en lønnsstøtteordning som gjaldt i juli og august, og som vi nå vurderer en ny runde på, forteller han.

Sanner sa samtidig at det ikke er vurdert noen tiltak som er særlig rettet mot den maritime bransjen.

