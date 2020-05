Får drahjelp av korona: Tidligere håndballprofil i spissen for ny digital løsning i utelivet

For fem år siden var han profesjonell håndballspiller for Viking i eliteserien. Nå har Edwin Fjeldtvedt utviklet en digital løsning som er tatt i bruk av over 100 restauranter og utesteder i Norge.

Her dunker Edwin Fjeldtvedt inn en scoring for Viking mot Bodø i Stavanger idrettshall - og bidrar til at laget vinner 29–28 i sitt comeback i eliteserien. Vis mer Lars Idar Waage