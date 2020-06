Reiselivsdirektørens bønn til regjeringen: – Slipp tyskerne inn

Reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland, tror Bergen får et inntektsfall på minst to milliarder kroner på grunn av fraværet av utenlandske turister. Han er imidlertid også bekymret for bortfallet av norske yrkesreisende. Å slippe tyske turister inn til landet, ville vært det viktigste enkelttiltaket regjeringen kunne gjort for å hjelpe, mener han.

