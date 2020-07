Frykter for krepse-bedriften etter nye krav til dyrevelferd

Eneste kvinnelige fisker på Askøy, Carina Iselin Bruland, frykter for levebrødet sitt etter at endret regelverk gjør at hun må ta opp teinene oftere enn før.

Carina Iselin Bruland livnærer seg av å fiske kreps. Hun er nå bekymret for hvordan det vil gå videre med krepse-bedriften hun startet i 2013. Vis mer Jannica Luoto