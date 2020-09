Smedvig-selskap solgt til amerikanere for nær 1 milliard

På rekordtid har Navtor i Egersund blitt verdensledende innenfor maritim elektronikk. Nå har Smedvig solgt selskapet til et amerikansk investeringsselskap for nær 1 milliard kroner.

Administrerende direktør i Navtor, Tor A. Svanes, til venstre, er veldig godt fornøyd med å få inn et amerikansk investeringsselskap som ny eier. Her er han sammen med Bjørn Åge Hjøllo som også har en lederstilling i Navtor. Vis mer byoutline Arnt Olav Klippenberg

Accel-KKR er et globalt investeringsselskap som har hovedkontor i Silicon Valley i USA. Selskapet tar over alle aksjene i Navtor fra Smedvig Capital AS. Smedvig-konsernet hadde 83 prosent eierskap, mens de siste 17 prosentene er fordelt på flere småaksjonærer.

Accel-KKR har kjøpt samtlige aksjer og eier nå altså Navtor 100 prosent. Ingen av partene ønsker å kommentere kjøpesummen, men detter det Aftenbladet kjenner til, skal det dreie seg om tett opp mot 1 milliard kroner.

