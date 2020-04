Hockey-kongen investerer i Askeladden-eventyr

Han er kjent for å selge rør til oljeindustrien for rundt 1 milliard i året og for å eie Norges beste hockeyklubb. Men nå gjør Tore Christiansen og familien sin første «outsider-investering».

Tore Christiansen eier hockeyklubben Oilers som har vunnet en rekke titler de siste årene. Her er Christiansen ikledd gulldressen etter at de vant NM-gull i 2015. Vis mer Lars Idar Waage