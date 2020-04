Dan er en av 500 oljearbeidere som får reise tilbake på jobb

– Jeg føler meg ekstremt heldig, sier overflatebehandler Dan Enberg på vei til plattformen Gullfaks C. Flere oljearbeidere blir kalt tilbake fra permittering etter at virusutbruddet kom under kontroll.

Overflatebehandler Dan Enberg (41) gjør seg klar for å dra på jobb igjen etter seks ukers permittering. Over de neste ukene vil opp til 500 stillasbyggere, overflatebehandlere og isolatører i oljeserviceselskapet Beerenberg gjøre det samme. Vis mer Tor Høvik