Hvor lav oljepris tåler «eldgamle» Statfjord?

Den 23. desember i fjor ble det endelig bestemt at levetiden til Statfjord-feltet skal forlenges for 10. gang. Da var oljeprisen 66,5 dollar per fat. I dag er den 40 prosent lavere.

Produksjonsdirektør på Statfjord C, Gunhild Holtet Eie, sitter på Forus og får rapport fra plattformsjef Ronny Kaldestad om at alt er i orden. Vis mer Jon Ingemundsen