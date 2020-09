Nicolai Tangen har inntatt Oljefondet. Les hva han må ta fatt i fra dag én.

Utfordringene står i kø for Nicolai Tangen når han tirsdag tar over som sjef for Oljefondet. Her er noen av de fremste han vil støte på med én gang.

– Målet er å få NBIM-skuta som allerede seiler veldig fort, til å seile bitte lite grann fortere, sa Tangen i mars. Vis mer Tomm W. Christiansen

