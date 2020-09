Idar Vollvik kjøpte 29.000 liter med håndsprit - nekter å betale 3,9 millioner

Idar Vollvik kjøpte hånddesinfeksjonsmiddel for over 5 millioner av selskapet Verktøy & Vern AS. 3,9 millioner av disse er ikke betalt. Nå blir det rettssak.

