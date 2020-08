Nye leiarar hos Øglænd: – Me kom inn midt i ein perfekt storm

Dei har over 400 tilsette på verdsbasis. No står både havvind og hydrogen på agendaen til dei nye toppsjefane.

«Han endret sin egen sjefsjobb så mye at han ikke vil ha den mer. Nå slutter Geir Austigard i Øglænd System Gruppen, selskapet faren hans hadde ideen til», skreiv Aftenbladet i april. No er nye leiarar på plass på hovudkontoret på Øksnevad på Jæren.

– Me kom inn midt i ein perfekt storm. Me var i gang med endringsleiing, oljeprisen gjekk ned og koronapandemien kom, seier Geir Seland om dei fyrste månadane i jobben som dagleg leiar i konsernselskapet Øglænd Industrier.

Øglænd-gruppa er representert i store delar av verda og har fabrikkar i Malaysia, Russland og Kina. I Noreg har dei 180 tilsette. På verdsbasis er dei 412.

Spesialitetane til selskapet er opphengssystem, kabelstiger og kabelbanar. Ifølgje den ferske konsernleiaren hadde den internasjonale Øglænd-gruppa ei omsetting på 1,2 milliardar kroner i 2019.

– I fjor hadde me ein vekst på 20 prosent i omsettinga. Så langt i 2020 har me gått ned to prosent, seier Seland og forklarer nedgangen med konsekvensane av pandemien.

Med seg har Seland austerrikske Hermann Holzer som er komen til Rogaland for å leia selskapet Øglænd System.

Seland har vore i Øglænd Industrier som konserndirektør sidan 2007, medan Holzer har 20 års fartstid frå Hilti Group, som kjøpte Øglænd System i 2017. Holzer kan dessutan skilta med ein doktorgrad i kjemi.

– Dette er ein av dei kulaste jobbane eg kunne få. Det er ikkje ofte Hilti kjøper seg nye selskap, seier Holzer.

Den fyrste dagen i ny jobb, 1. juli, hadde Holzer det han kallar ein «people review».

– Det er mange talent her, og mange unge tilsette med digitale hovud. Digital transformasjon vil bli ein nøkkelfaktor framover.

– Korleis er det å overta etter Austigard?

– Sidan me har gjort ei omorganisering og no har to ulike straumar, er det ikkje slik at me overtar direkte. Men me tar stafettpinnen vidare, seier Seland.

På heimesida er Seland titulert som «Head of Segment Offshore», medan Holzer er «Head of Business Division ØS».

– Den store forskjellen er at me no rapporterer til Hilti, samstundes som det er andre leiarar innan både Øglænd System og Hilti som rapporterer til meg for offshoreverksemd. I Brasil og Mexico, der me ikkje hadde kapasitet til å vera til stades tidlegare, har me no ei omsetting på cirka 50 millionar kroner, seier Seland.

Mange av dei viktigaste kundane deira er å finna i olje- og gassindustrien.

– Oljeindustrien har vore i stor endring sidan oljeprisfallet i 2014. Alternative energiformer vil koma på kartet. Det er ei positiv utfordring, seier Seland.

Dei har vore med på havvindbølgja ei god stund allereie.

– Me starta eit senter for havvind i Danmark i 2010. No er cirka 20 prosent av verksemda vår knytt til havvind, seier Seland.

Berre dei tre siste vekene har selskapet inngått havvind-kontraktar i Dubai, Sør-Aust Asia og Danmark.

– Det er no gasspedalen verkeleg går ned for havvind, seier Seland.

Sjølv om selskapet har tru på at olje og gass framleis er verdt å satsa på, snuser dei også på andre nye næringar.

– Me må koma oss «ahead in the curve» og sjå på blått og grønt hydrogen og karbonfangst. Me har allereie vore med på eit lite pilotprosjekt med grønt hydrogen i Danmark. Dette gjev oss ei kjensle av kva som kjem til å koma, seier Seland.

I 2017 melde Aftenbladet at Øglænd System såg føre seg ei dobling i både omsetting og talet på tilsette dei komande seks til åtte åra.

– Me ser at planen er to og eit halvt år forseinka. Men me skal dobla oss globalt, seier Seland.

