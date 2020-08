Gründere satser på havvind. Nå får de Odfjell Drilling i ryggen

Eystein Borgen satset første gang på havvind i Bergen for 20 år siden. Nå er han tilbake med nytt selskap, der Odfjell Drilling vil gå inn som hovedeier.

For nesten 20 år siden etablerte Eystein Borgen sammen med fetter Jon Erik Borgen havvind-selskapet Sway i Bergen.

«Klar for et nytt norsk industrieventyr» lød overskriften i BT da en modell nærmet seg lansering, i 2007. Men så ble det stille en periode. Fire år senere kunne BT melde at modellen hadde sunket.

– Vi var vel litt tidlig ute, markedet var ikke klar til å tenke på flytende vindturbiner for 20 år siden, sier gründer Eystein Borgen i dag.

Etter en periode der de jobbet med forskjellige andre prosjekter, har Sway-gründerne nå funnet sammen igjen. Et nytt havvind-selskap, kalt Oceanwind, ble etablert i fjor.

– Det har skjedd mye. Flytende vind seiler nå opp som en konkurrent til bunnfaste installasjoner. Det er veldig spennende tider, markedet er noe helt annet nå, sier Borgen, som er teknologidirektør i selskapet.

Nå går det bergensbaserte oljeriggselskapet Odfjell Drilling inn som eiere i det nye vindkraftselskapet.

Sjefen for riggselskapet, Simen Lieungh, mener investeringen for dem kan sammenlignes med da skipsrederiet Odfjell i sin tid startet med oljeriggvirksomhet, i 1971.

– Jeg håper dette er starten på et nytt kapittel, og en ny milepæl i selskapets historie, sier Lieungh.

I løpet av de neste to årene skal havvindselskapet ferdigstille konseptet sitt, og begynne å se på konkrete prosjekter, sier Lieungh. I samme periode vil Odfjell investere rundt 22 millioner kroner i selskapet, og ende opp som hovedeier.

Hvis utviklingen blir vellykket vil de så skalere opp. Det kan skje gjennom en børsnotering eller annen form for finansiering, sier han.

I første runde vil det dreie seg om å forsyne strøm til oljerigger som ikke ligger slik til at de kan få en kabel fra land.

– For oljeselskapene vil dette være et interessant produkt, blant annet fordi de betaler mye CO₂-avgift for å drive generatorer på plattformene i dag, sier Lieungh.

Mens det nye selskapet Oceanwind foreløpig holder til i Oslo, har Odfjell Drilling sitt hovedkontor på Kokstadflaten i Bergen. Nå som Odfjell Drilling etter hvert blir største eier vil imidlertid hoveddelen av virksomheten i Oceanwind trolig flyttes til Bergen og samlokaliseres med Odfjell.

Administrerende direktør i Oceanwind, Geirmund Aasbø, mener de to selskapene utfyller hverandre godt, og trekker frem at Odfjell er kjent for å sitte på kompetansen selv heller enn å leie den inn.

– Vi har teknologiforståelsen på havvind, mens de har lang erfaring med å drive flytende installasjoner i havet. I tillegg har de en kapitalbase som gjør det mulig å løfte større prosjekter når den tid kommer, sier Aasbø.

Gründeren Borgen tror etableringen i Bergen kan bidra til å løfte miljøet for havvind i byen.

– Offshore vind har vært på agendaen lenge, men jeg tror vi nå går inn i en periode der dette blir større og mer konkret. Det gjør dette veldig spennende, sier han.

