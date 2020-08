Belgisk milliardkonsern investerte i jærsk humlefjøs

Eit kufjøs er blitt til eit topp moderne anlegg for humleproduksjon.

Maren Homnes Oddane viser stolt det frammøtte presskorpset rundt i humlefjøset sitt i Klepp kommune på Jæren. Ho er fersk produksjonssjef i Pollinering AS, som er éin av to humleprodusentar i Noreg. Også konkurrenten Bombus Pollinering har adresse i Klepp.

Det er mykje som er nytt hos Pollinering AS. Den no 80 år gamle grunnleggaren, Karl Ivar Stangeland, hadde siste arbeidsdag i bedrifta i sommar. Bedrifta har dessutan flytta frå eit gammalt militærlager i nærleiken av Undheim, til nyrenoverte lokale hos forsøksgarden til Felleskjøpet. Og ikkje minst, så har det vesle selskapet fått nye eigarar med store økonomiske musklar.

– Biobest er leiande produsent av nyttedyr i verda. Dei har ein milliard euro i omsetting, seier Berge Sandanger som er dagleg leiar i Sandnes-bedrifta Vekstmiljø AS.

I fjor haust kjøpte belgiske Biobest seg inn i Pollinering AS via det danske dotterselskapet Borregaard Bioplant, som no eig 51 prosent av selskapet. Vekstmiljø AS, som sel produkta til Borregaard, er nest største eigar, følgd av Karl Ivar Stangeland som eig 14 prosent.

Sandanger vil ikkje ut med kor mykje dei har betalt, då dei har inngått avtale med seljar om at kjøpesummen skal haldast hemmeleg.

Dei flittige humlene, som tilhøyrer den norske arten «Bombus terrestris», skal seinare ut i teneste for å pollinera plantene i norske gartneri og frukthagar.

– Før ein tok i bruk humler, gjekk ein rundt med ein vibrerande pinne blant plantene for å gjera jobben, fortel Oddane.

Den pensjonerte biologen og lektoren Stangeland har drive med humleoppdrett sidan 1991. I 2013 skreiv Aftenbladet om han under overskrifta «Alene mot fremmede humler». Her gjekk det fram at dei største tomatgartneria i landet helst brukte importerte, belgiske bier frå Biobest, sjølv om norske miljøstyresmakter meinte at desse humlene kan trua norsk naturmangfald om dei kjem seg ut av veksthusa. Faren er at dei kan utkonkurrera andre humleartar og spreia sjukdommar, parasittar og framande genar.

Stangeland ville ikkje gje seg, sjølv om marknaden var tøff, for han kjente seg forplikta til å levera norske humler til dei produsentane som ønskte seg desse.

Dei siste fem åra har omsettinga til Pollinering AS låge mellom 2,5 og 4 millionar kroner.

Sidan 2013 har det norske regelverket blitt endra, og det same har strategien til Biobest. Herman van Mellaert, direktør for strategiske alliansar hos Biobest, fortel at selskapet har eit mål om å kunna tilby humler til pollinering av grønsaker i veksthus i heile verda.

– Norske styresmakter vil ikkje ha insekt utan norsk opphav inn i landet. Derfor ønskte me oss ei løysing slik at me kunne produsera humler lokalt, seier van Mellaert på telefon frå Belgia.

I staden for å bygga opp noko nytt frå botnen, ville Biobest bygga vidare på arbeidet og nettverket til Stangeland.

– Han har gjort ein fantastisk jobb og bygd opp eit fint, lite selskap med småskala, lokal produksjon. Me har jobba med industrialisering av humleproduksjon i mange år, og me trur me kan tilføra metodar og teknikkar som får produksjonen opp på dagens standard.

Stangeland fortel at det var fleire som var interesserte i å kjøpa.

– Eg fekk ei god magekjensle då eg møtte folka frå Biobest. Det er spanande å sjå kva som skjer no. Hensikta er å laga endå betre bol, seier han.

Eit argument som blei brukt då humler blei importerte, var at det var vanskeleg å få tak i norske humler om vinteren. Pollinering AS er no rusta til å levera humler til bønder som ønsker å nytta tenestene til dei flittige pollinatorane året rundt.

Oddane gjev dei frammøtte ein kort naturfagtime der ho fortel om dei lodne insekta. Visste du til dømes at dronninga kan legga både befrukta og ubefrukta egg, og at dette avgjer om det er dronar, det vil seia mannlege humler, kvinnelege arbeidarar eller ei ny dronning som kjem ut? Eller at dronninga overvintrar, medan dei flittige arbeidarane hennar berre lever nokon månadar?

Alt kan ikkje nemnast her, men Oddane har lært seg mykje i løpet av dei seks månadane ho har hatt i humlebransjen. Ho har fått mykje kunnskap frå Stangeland, som framleis seier at han vil vera med som rådgjevar. Men ho og dei to andre tilsette, som begge har jobba over ti år i bedrifta, har også fått opplæring av Biobest.

– Me rakk å vera på opplæring i både Belgia og Tyrkia før koronaen kom. Dei forsyner store delar av verda med humler. Det er unikt at me får ha ein eigen fabrikk her med produksjon av stadeigne humler, seier Oddane.

Kundane til Pollinering AS set humlene i arbeid både i drivhus og på friland.

– Me leverer mest til tomat og jordbær. Høgsesongen er når jordbæra blomstrar, seier Oddane.

Ho reknar med at dei har kapasitet til å produsera inntil 12.000 bol, men så stor er etterspørselen foreløpig ikkje.

– No er det kanskje behov for 4–5000 bol i Noreg. Men det er fleire og fleire som oppdagar at det er bra å bruka humler på friland.

Van Mallaert fortel at Biobest blei etablert av humle-entusiastar i 1987.

– Dyrkar ein tomat i drivhus er ein avhengig av humler for å få eit godt resultat. Me var dei fyrste som dreiv kommersielt humleoppdrett.

Men med humler som samarbeidspartnarar, er det avgrensa kva bøndene kan bruka av middel på plantene. Denne utfordringa opna nye moglegheiter for Biobest.

– Me tok i bruk andre insekt for å kontrollera sjukdomar i drivhusa. I dag er 30 prosent av omsettinga vår humler, resten er ulike former for biologisk kontroll, seier van Mallaert.

Biobest sel produkt til nærare 70 land, og har eigne selskap i 22 land, ifølgje van Mallaert.

Han utelukkar ikkje at det kan bli aktuelt å eksportera humler frå Pollinering AS.

– Eg trur det legalt og biologisk er mogleg å eksportera til nokon naboland. Men den norske humlefabrikken er relativt liten og har som mål å tena den lokale marknaden. I andre land kan me produsera til lågare kostnadar.

Oddane viser fram bilde frå byggeprosessen. Det er tydeleg at mykje pengar er blitt brukt på å tilpassa fjøset til humleproduksjon. 550 kvadratmeter er gjort om til produksjonsrom med avanserte system for overvaking av innemiljøet, solid isolering mellom romma og varmegjenvinning.

Kor mykje pengar dette har kosta, vil ikkje huseigar Felleskjøpet ut med.

– Me er den største eigaren i Vekstmiljø, og me har inngått ein leigeavtale på 20 år med dei, seier Jan Maldal, marknadssjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Temperaturen ligg i det øvre sjiktet av det ein kan kalla komfortabel sommartemperatur. Luftfuktigheita i rommet blir justert ved hjelp av vassdamp som med jamne mellomrom blir dusja ut i rommet.

Lyset er kvitt. Men på veggen er det plassert ein raud knapp, eller panikk-knappen som Oddane kallar han.

For sjølv om humlene som regel held seg i boksane sine, kan det henda at dei kjem seg ut. Og sjølv om dei som regel er rolege, så kan dei bli sinte om dei blir forstyrra. Oddane illustrerer ved å rista forsiktig i ei av hyllene. Rommet blir straks fullt av intens summing frå bola, som heldigvis er lukka.

Trykker ein på den raude knappen, blir lyset i lokalet raudt.

– Dei ser ikkje i raudt lys. Når det går på, sluttar dei å fly, seier Oddane.

