Petter Smedvig Hagland skylder banken over 70 millioner

Den økonomiske situasjonen for Petter Smedvig Hagland er så kritisk at det er satt krisestab for å redde selskapet hans Petrus AS. To av de største kreditorene er DnB og Handelsbanken som han skylder over 70 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen for Petter Smedvig Hagland (40) er kritisk, og det er satt i gang en redningsaksjon for å unngå konkurs. Vis mer Kristian Jacobsen