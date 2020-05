Drømmen om å bli Norges kosmetikk-konge har fått seg en real smell

For ett år siden uttalte gründer Bjørn Erik Bjørnsen at han som den første i Norge ville utfordre de store internasjonale kosmetikkmerkene. Nå ser det ikke like lyst ut.

Bjørn Erik Bjørnsen har tapt 32 millioner på kosmetikksatsingen sin. Nå er alle de åtte i selskapet Amberly Cosmetics sagt opp. Vis mer Jan Inge Haga