Her bygges det boliger for 1,5 milliarder

Her er det solgt leiligheter for over 500 millioner. Et av Stavangers største boligprosjekter er i ferd med å ta form.

Man får utsikt til både sjø og fiskere fra leilighetskomplekset Paradis Brygge. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Runar Vatne kjøpte eiendomsselskapet til Kruse Smith for å «utvide Solons geografiske nedslagsfelt». Nå har han solgt for over 500 millioner i oljebyen.

