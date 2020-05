Kvartalsresultatet: Over 1 milliard svakere for SR-Bank

I første kvartal i fjor fikk SR-Bank et resultat før skatt på 1,3 milliarder. I år er tallet 247 millioner. Altså et gap på over 1 milliard. Årsak: Koronakrisen.

Administrerende direktør i SR-Bank, Arne Austreid (t.v.) og finansdirektør Inge Reinertsen i Sparebank 1 SR-Bank la fram resultatet for første kvartal torsdag morgen.