Oljeprisen kraftig opp før dramatisk Opec-møte: – Det er en litt vel høy optimisme

Råvareanalytiker tviler på at oljelandene vil løse krisen med en kuttavtale. I oljemarkedet kommer det et massivt overskudd av olje de neste to månedene, advarer Rystad Energy.

Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman Foto AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Vis mer