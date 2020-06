Equinor ble varslet om feil testing av gassflasker i 2017

I 2017 ble Equinor varslet om at de ikke testet og godkjente gassflasker på riktig måte. To år senere ble to ansatte alvorlig skadet.

To ansatte ble skadet på Heimdal-plattformen 28. november 2019. Vis mer Jon Ingemundsen