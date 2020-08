Startet med å reparere traktorer: Nå har konsernet passert 1 milliard i overskudd

Bjørn Rygg bestemte seg for å bli gründer som 13 åring. Han startet som bonde og bygget seg opp med å reparere traktorer. Nå eier han et konsern som siden 2000 har levert et overskudd på over 1,1 milliarder.

Bjørn Rygg har bygget opp et solid imperium innenfor flere bransjer. Konsernet BR Industrier omsetter for flere milliarder kroner og har rundt 700 ansatte. Vis mer Anders Minge

