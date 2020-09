Signalbygg selges for 500 millioner

Dette er et av de største næringsbyggene i Stavanger-regionen. Nå er det i ferd med å selges for et sted mellom 500 og 600 millioner.

Vestre Svanholmen 1 på Forus er i ferd med å bli solgt for rundt 500 millioner kroner. Vis mer Aftenbladet

Det kostet 400 millioner å bygge for ni år siden. Nå skal det selges for mellom 500 og 600 millioner.

