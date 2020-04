Norges Bank ansatte Tangen først. Så startet arbeidet med å skille Tangens økonomi fra Oljefondets.

Tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen avviser at det var mulig å avklare forholdet til Nicolai Tangens privatøkonomi før han ble ansatt i Oljefondet. Det ville involvert for mange, og det måtte ikke bli kjent at Tangen var interessert.

Nicolai Tangen er blitt nye sjef i Oljefondet. Han ble satt opp på søkerlisten dagen før han ble ansatt. Konfidensialitet var viktig. Vis mer Nina E. Rangøy