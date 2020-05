Døsvig tjente 277 millioner på eiendomssalg

– Da jeg begynte, kjente jeg på at jeg var ung kvinne med mastergrad fra Kunsthøgskolen, mens alle rundt meg var menn i dress på 50 pluss. Da gikk det en fanden i meg og jeg bestemte meg for at jeg skulle vise dem at dette kunne jeg få til, forteller Ingse Galtung Døsvig (38) om da hun tok over som toppsjef i Bara Eiendom for tre år siden.

Vis mer