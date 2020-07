Batterimilliardæren som er nøkkelen til Teslas suksess i Kina - og resten av verden

Tesla må lykkes i Kina hvis de vil dominere verdensmarkedet for elektriske biler. For å klare dette har Elon Musk vendt seg mot en batteriingeniør med suksess og store ambisjoner. Samarbeidet med batterimilliardær og toppsjef Zeng Yuqun i CATL kan bli lønnsomt og viktig - for begge parter.

Zeng Yuqun (52) bygde Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. til å bli Kinas batterimester på under et tiår – og skapte verdens største produsent av oppladbare celler for elektriske kjøretøy.