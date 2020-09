Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på.

Har du krav på skattefradrag? Hva om du skader deg? Her er en oversikt over reglene for deg som jobber hjemmefra.

Anette Brurås i TietoEvry jobber hjemmefra. – Mannen min har vært imponert over hvor mye jeg har fått gjort, sier hun. Vis mer Bård Bøe

Allerede abonnent på Bergens Tidende? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24 Logg inn