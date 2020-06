Fylket vil kreve nullutslipp på lokalfly fra 2024

Vestland vil bli pilotfylke for elfly. – Når vi overtar anbudet vil det være naturlig å stille krav om nullutslipp, sier fylkesordfører i Vestland, John Askeland.

Mandag samlet Vestland fylke et knippe nøkkelaktører i luftfarten på Flesland. Målet er å gjøre Vestland til et pilotfylke for elektriske fly.