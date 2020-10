Et jordskred raserte lokalene i fjor. Nå er optimismen tilbake.

Fjoråret endte i minus for Brødrene Aa, som blant annet står bak den elektriske fergen Vision of the Fjords. Men nå vil de ansette flere. – Vi er optimistiske, sier konsernsjef Tor Øyvin Aa.

Tor Øyvin Aa er andregenerasjons Aa, og leder for båtbyggeriet i Hyen. Vis mer byoutline Foto: Adrian Søgnen

Allerede abonnent på Bergens Tidende? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24 Logg inn